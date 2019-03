Seguranças esvaziam corredores do Senado para chegada de Guedes

Um inédito esquema de segurança foi montado às pressas e com truculência nesta quarta-feira, 27, para a chegada do ministro da Economia, Paulo Guedes, à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.

Seguranças retiraram à força jornalistas credenciados que circulavam pelo corredor das comissões da Casa. Ainda não havia nenhum senador na sala onde será realizada a audiência pública com o ministro.

Questionados pelos jornalistas que estavam sendo empurrados para dentro da sala, seguranças do Senado apenas gritaram que “é uma questão de segurança, solicitada pelo Ministério (da Economia)”.