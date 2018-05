Secretários de Fazenda pedem a governo para adiar reunião sobre ICMS

Os secretários de Fazenda dos Estados pediram oficialmente ao Ministério da Fazenda para adiar a reunião marcada para a sexta-feira, 25, com o objetivo de discutir mudanças na cobrança do ICMS sobre combustíveis. Segundo o coordenador de secretários de fazenda no Conselho Nacional de Política Fazendária (Copom), André Horta, os secretários alegaram razões operacionais de deslocamento por causa dos problemas de abastecimento que, certamente, comprometeriam o quórum.

A reunião, prevista para a sexta, terá presença do presidente Michel Temer.

“Acre nos informou que já não decola. Roraima idem. Estado de Sergipe parece ter combustível somente até hoje e o próprio aeroporto de Brasília, para retornar, há notícias de dificuldades”, disse Horta.

Os Estados reagiram negativamente à proposta do líder do governo, Romero Jucá (MDB-RR), de reduzir o tributo e os secretários afirmam que não há espaço para perder arrecadação.

Na quarta, Horta recebeu a informação do Ministério da Fazenda de que o presidente Temer não iria propor redução do ICMS sobre os combustíveis aos Estados. O recado foi transmitido pela secretária executiva do Ministério da Fazenda, Ana Paula Vescovi.