Secretário Nacional de Portos pede exoneração; Mario Povia é nomeado ao cargo

O secretário nacional de Portos e Transportes Aquaviários do Ministério da Infraestrutura, Diogo Piloni e Silva, foi exonerado, a pedido, do cargo. O ato de exoneração foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) no período da tarde desta terça-feira, 24.

Para o seu lugar, o governo nomeou Mario Povia, ex-diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq).

A nomeação também está publicada no DOU.