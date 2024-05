Economia Secretário do Tesouro do Reino Unido diz que crescimento do PIB mostra retomada da economia

O secretário do Tesouro do Reino Unido, Jeremy Hunt, afirmou nesta sexta-feira, comentando a divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) do país, que “não há dúvida de que foram alguns anos difíceis, mas os números de crescimento atuais são a prova de que a economia está regressando à plena saúde pela primeira vez desde a pandemia”.

O PIB britânico avançou 0,6% no primeiro trimestre de 2024 ante os três meses anteriores, de acordo com dados preliminares divulgados hoje pelo ONS, como é conhecido o órgão de estatísticas do país.

O resultado foi melhor do que a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,3% no período.

Segundo comunicado divulgado pelo Tesouro, Hunt disse ainda que estamos crescendo neste ano, e “temos as melhores perspectivas entre os países europeus do G7 para os próximos seis anos, com os salários crescendo mais rapidamente do que a inflação, os preços da energia caindo e cortes de impostos no valor de 900 libras para o trabalhador médio, o que atinge as contas bancárias”.