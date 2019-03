Secretário diz que é importante ter cautela com números do Caged

Apesar da expressiva criação de vagas formais em fevereiro, o secretário de Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Dalcolmo, avaliou nesta segunda-feira, 25, que é preciso ter cautela ao projetar os resultados para o restante do ano. O mercado de trabalho brasileiro criou 173.139 empregos com carteira assinada em fevereiro, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

“É importante ter prudência e cautela com números do Caged. Todos os setores indicam recomposição de investimentos e retomada do emprego, há sinal de retomada, mas a sequência de resultados positivos depende de continuidade de aprovação de medidas e reformas pelo governo e pelo legislativo”, acrescentou.

O coordenador geral de estatísticas da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Mário Magalhães, destacou que a retomada mais rápida do emprego neste momento não deve reduzir os índices de desemprego na mesma proporção. Segundo ele, muitos trabalhadores que tinham desistido de procurar emprego devem voltar ao mercado a partir dos dados mais positivos do Caged, elevando assim o volume de população classificada como desempregada.