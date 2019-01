Secretário de Produtividade diz ter cerca de 10 medidas prontas

O secretário de Produtividade, Emprego e Competitividade, Carlos da Costa, disse que já estão prontas para serem anunciadas cerca de dez medidas somente na sua área. Em discurso na cerimônia de transmissão de cargo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que serão anunciadas medidas no início do governo.

Segundo Costa, as medidas da sua secretaria já passaram pela avaliação de Guedes, mas dependem ainda do aval do presidente Jair Bolsonaro para serem anunciadas.