Secretário de Previdência reúne-se com equipe de transição no CCBB

O secretário de Previdência Social do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano, chegou nesta segunda-feira, 12, ao Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB) em Brasília, onde trabalha a equipe de transição do presidente eleito Jair Bolsonaro. Caetano não falou com a imprensa.

Na semana passada, o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) divulgou que Caetano e o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, se reuniram, por teleconferência, para conversar sobre detalhes da proposta de reforma da Previdência encaminhada pelo governo Michel Temer.

Nesta segunda-feira, a equipe de transição retomou os trabalhos. Pela manhã, o ministro Extraordinário, responsável pela transição, Onyx Lorenzoni, chegou acompanhado do deputado federal Pauderney Avelino (DEM-AM), mas não conversou com a imprensa.