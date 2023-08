Secretária do Tesouro dos EUA chama decisão da Fitch de ‘falha’

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, afirmou nesta quarta-feira, 2, que a decisão da Fitch – de rebaixar o rating soberano do país – não muda sua visão sobre a economia norte-americana. Yellen chamou a decisão da Fitch de “falha” e voltou a questionar os dados utilizados pela agência de classificação de risco, alegando que são desatualizados e não refletem o atual período de crescimento da economia.

A autoridade apontou que a atividade econômica dos Estados Unidos teve uma rápida recuperação desde a saída da pandemia, permanecendo forte e resiliente. “Somos a economia mais dinâmica, inovadora e com o sistema financeiro mais forte”, pontuou ela.

Endereçando a projeção da Fitch sobre uma possível deterioração fiscal e os repetidos impasses do teto da dívida, Yellen reiterou o seu compromisso e do presidente dos EUA, Joe Biden, com a responsabilidade fiscal no país.

Ela destacou que o orçamento entregue pelo governo previa a redução da dívida em US$ 1 trilhão neste ano, além de corte de US$ 2,6 trilhões na próxima década. “E apesar dos impasses, vimos ambos os partidos se juntarem para resolver o teto da dívida”, afirmou.

Yellen finalizou seu discurso reiterando que os títulos do Tesouro “continuam sendo os ativos líquidos mais proeminentes e seguros do mundo”.

Os comentários foram realizados em evento sobre Lei da Redução da Inflação e seus efeitos na modernização da Receita Federal norte-americana.