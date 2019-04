Secovi-SP reitera estimativa de alta de 5% a 10% nas vendas de imóvel em 2019

O presidente do Sindicato da Habitação do Estado de São Paulo (Secovi-SP), Basílio Jafet, reafirmou na manhã desta terça-feira, 16, a estimativa de vendas da entidade para esse ano, que indica crescimento entre 5% e 10% ante 2018. Para a concretização dessa meta, acrescentou ele, é preciso aprovar a reforma da Previdência e uma alteração da Lei do Zoneamento em São Paulo.

O desenho da reforma da Previdência aprovada pelo Congresso, defendeu o executivo, vai “marcar o destino que daremos ao País”. “A reforma não pode ser medíocre e não deve servir apenas para dizer que fizemos a lição de casa. É vital a participação cada um de nós para a reforma da Previdência ser aprovada como tem de ser, sem retirada, sem derrota”, afirmou.

Jafet também destacou a necessidade de uma “calibragem” da Lei de Zoneamento. Para ele, uma série de equívocos ocorreram no debate sobre o tema. “Essa calibragem tem de ser adequada”, comentou.

O presidente do Secovi-SP lembrou ainda que o setor enfrentou anos duros e desafios enormes no passado recente. Em 2017, a recuperação foi tímida, gradual e segura. O ano passado, observou ele, foi um pouco melhor, e o sindicato registrou aumento de 26% nas vendas.

O executivo participou do Summit Imobiliário Brasil 2019, promovido pelo jornal O Estado de S. Paulo, em parceria com o Secovi-SP, em São Paulo.