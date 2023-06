Se previsão se confirmar, BCE elevará juros em julho, diz Christine Lagarde

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou nesta quarta-feira, 28, que “ainda há terreno a cobrir” no aperto da política monetária. Caso sua previsão se confirme, haverá alta de juros em julho, adiantou.

Ela participa de um painel durante fórum do BCE em Sintra, Portugal, ao lado de outros presidentes de bancos centrais.

Lagarde disse também que não pretendia antecipar a decisão de setembro do BCE. A dirigente ressaltou que o banco central reagirá aos indicadores, reunião a reunião.

Sem considerar pausa no momento

A presidente do Banco Central Europeu afirmou ainda que a instituição não está considerando neste momento uma “pausa” no aperto monetário. Ela disse que ainda não vê evidências “firmes” de que o núcleo da inflação ao consumidor tenha se estabilizado na zona do euro.

Lagarde reforçou que o BCE pretende manter a política restritiva “pelo tempo suficiente” necessário para reduzir a inflação.