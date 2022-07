Santander: serviços afetados por instabilidade estão sendo restabelecidos

O Santander Brasil informou nesta tarde que os serviços do banco atingidos por instabilidade nesta segunda-feira, 25, estão sendo restabelecidos, e que vai ressarcir os clientes no caso de eventuais cobranças causadas pelo problema.

“O Santander informa que os serviços afetados pela instabilidade sistêmica ocorrida nesta segunda-feira, 25, estão sendo restabelecidos gradualmente”, afirma o banco, em nota enviada ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. “O Banco lamenta profundamente os transtornos aos clientes, que serão ressarcidos por eventuais cobranças motivadas pela indisponibilidade.”

Como mostrou há pouco a reportagem, usuários do aplicativo e do internet banking da instituição relatavam desde o início da tarde problemas para acessar as plataformas. Os problemas teriam se iniciado no começo da tarde, e levaram o Santander ao topo dos assuntos mais comentados no Twitter brasileiro.