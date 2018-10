Santander: ‘Cabe a cada um de nós trazer o Brasil rápido para o século 21’

O presidente do Santander no Brasil, Sérgio Rial, cumprimentou o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) pela vitória nas urnas e afirmou que, terminada a campanha eleitoral, é preciso união para trazer o Brasil rapidamente para o século 21 e “abandonar dinâmicas doutrinárias do século passado”, de acordo com comunicado enviado à imprensa na noite deste domingo, 28.

“Necessitamos que todos nós, brasileiros e brasileiras, nos juntemos para o bem do nosso País, tentando ajudar a nova administração, sem com isso deixar de pautar visões diferentes, mas fazendo-o com propostas construtivas”, afirma o executivo. “Desejamos ao presidente eleito, Jair Bolsonaro, muito êxito e equilíbrio na missão que lhe foi confiada de governar o Brasil e buscar o desenvolvimento econômico sustentável, com justiça e equidade social.”

Ainda no texto, Rial destaca que “estamos no meio de uma maiores revoluções da história econômica recente, promovida, entre outras coisas, pela inovação tecnológica”. “Cabe a cada um de nós trazer o Brasil rápido para o século 21 e abandonar dinâmicas doutrinárias do século passado”, observa o presidente do Santander. “O Brasil tem pressa, e mais ainda aqueles que precisam e merecem ter oportunidades”, conclui o comunicado, destacando que o Santander vai seguir “acreditando, investindo e apoiando” os clientes e o Brasil.