Saldo líquido de emprego formal é positivo em 136.189 vagas em março

Resultado do mês passado decorreu de 1,953 milhão de admissões e 1,817 milhão de demissões

Após a criação de 329.404 vagas em fevereiro (dado revisado nesta quinta-feira), o mercado de trabalho formal desacelerou e registrou um saldo positivo de 136.189 carteiras assinadas em março, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados pelo Ministério do Trabalho e Previdência.

Em março de 2021, houve abertura de 153.431 vagas com carteira assinada. O resultado do mês passado decorreu de 1,953 milhão de admissões e 1,817 milhão de demissões.

No acumulado dos três primeiros meses de 2022, o saldo do Caged já é positivo em 615.173 vagas.

O mercado financeiro já esperava uma desaceleração no ritmo de abertura de vagas formais em março, mas o resultado veio acima da mediana da pesquisa do Projeções Broadcast, de 125 mil postos de trabalho. As estimativas variavam de 94.314 a 305.000 vagas criadas.