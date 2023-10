Resultado do mês passado decorreu de 1.917.057 admissões e de 1.705.293 demissões em todo o País

Após a criação de 219.330 vagas em agosto, o mercado de trabalho formal registrou um saldo positivo de 211.764 carteiras assinadas em setembro, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados pelo Ministério do Trabalho.

Setembro teve saldo positivo de empregos – Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O resultado do mês passado decorreu de 1.917.057 admissões e de 1.705.293 demissões. Em setembro de 2022, houve abertura de 278.023 vagas com carteira assinada, na série ajustada.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O mercado financeiro já esperava um novo avanço no emprego no mês, e o resultado veio acima da mediana das estimativas de analistas consultados pelo Projeções Broadcast, que era de saldo positivo de 202.132 vagas. As projeções indicavam a abertura líquida de 140.900 a 269.201 vagas em agosto.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Acumulado

No acumulado dos nove primeiros meses de 2023, o saldo do Caged já é positivo em 1.599.918 vagas.

No mesmo período do ano passado, houve criação líquida de 2.179.740 postos formais.