Saldo de emprego formal é positivo em 277.018 vagas em maio, diz Caged

Após a criação de 197.443 postos de trabalho em abril (com ajuste), a geração de empregos acelerou e registrou um saldo positivo de 277.018 vagas carteiras assinadas em maio, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta terça-feira, 28, pelo Ministério do Trabalho e Previdência.

O mercado financeiro esperava uma desaceleração no ritmo de abertura de vagas formais em maio, mas o resultado veio acima da mediana da pesquisa do Projeções Broadcast, de 181.250 postos de trabalho. As estimativas variavam de 80 mil a 282.416 vagas criadas.

Em maio de 2021, houve abertura de 266.224 vagas com carteira assinada. O resultado do mês passado decorreu de 1.960.960 de admissões e 1.683.942 de demissões.

No acumulado dos cinco primeiros meses de 2022, o saldo do Caged já é positivo em 1.051.503 vagas.

Setores

A abertura líquida de 277.018 vagas de trabalho com carteira assinada em maio no Caged foi novamente puxada pelo desempenho do setor de serviços no mês, com a criação de 120.294 postos formais, seguido pelo comércio, que abriu 47.557 vagas.

Já a indústria geral criou 46.975 postos com carteira assinada em maio, enquanto houve um saldo de 35.445 contratações na construção. Na agropecuária, o saldo foi positivo em 26.747 vagas no mês.

Unidades da Federação

No quinto mês do ano, as 27 Unidades da Federação registraram resultado positivo no Caged.

O melhor desempenho foi novamente registrado em São Paulo, com a abertura de 85.659 postos de trabalho.

Salário médio

O salário médio de admissão nos empregos com carteira assinada chegou a R$ R$ 1.898,02 em maio, uma queda real de R$ 18,05.