Saldo da balança no acumulado de 8 meses é recorde e já supera o fechado de 2022, diz MDIC

O diretor de Inteligência e Estatísticas de Comércio Exterior, Herlon Brandão, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), afirmou nesta sexta-feira, 1º de setembro, que o saldo da balança comercial no acumulado dos primeiros oito meses do ano, de US$ 63,3 bilhões, já é recorde, superando inclusive o dado fechado do ano de 2022, quando o superávit em 12 meses foi de US$ 61,5 bilhões.

“Temos um saldo comercial recorde para oito meses e também para ano fechado”, apontou Brandão em coletiva de imprensa.

Para o mês de agosto, a balança também registrou o maior superávit da série histórica iniciada em 1989. Foram US$ 9,8 bilhões, fortemente influenciados pelo aumento de volume exportado, que cresceu 15,8% em relação ao mesmo mês em 2022.

Com isso, houve recorde no valor de exportado pelo Brasil no último mês, com US$ 31,2 bilhões.

A balança também registrou o maior valor exportado para os primeiros oito meses na série histórica, que fechou em US$ 225,4 bilhões, com destaque para o crescimento de 10,4% no volume vendido externamente.

Sobre o saldo recorde da balança, Brandão destacou justamente essa alta dos volumes embarcados.

Outro fator que ajuda no número é a redução do valor importado no acumulado de 2023, com recuo de 8,1% em relação ao mesmo período do ano passado.