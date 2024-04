Economia Salário mínimo em 2028 é de R$ 1.772, esclarece secretário do Orçamento

O secretário do Orçamento Federal, Paulo Bijos, esclareceu nesta quinta-feira, 15, a projeção para o salário mínimo em 2028. Segundo ele, a previsão é de que esse valor chegue a R$ 1.772 no ano, e não a

R$ 1.722 conforme constou da apresentação feita pelo Planejamento nesta segunda-feira, 15, na divulgação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias (PLDO) de 2025.

Para o próximo ano (2025), o salário mínimo foi estimado em R$ 1.502; em R$ 1.582 para 2026, e em R$ 1.676 para 2027.