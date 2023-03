Salário da diretoria da Petrobras pode ter reajuste de 43,88%

Hoje, o salário do presidente da Petrobras é por volta de R$ 116 mil - Foto: Tânia Rêgo - Agência BRasil

A remuneração do presidente e de diretores e conselheiros da Petrobras pode ser reajustada em 43,88%, segundo apurou o Estadão/Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado). O aumento foi aprovado em reunião do conselho de administração da estatal na quarta-feira, no mesmo dia em que os nomes dos sete indicados pelo presidente da estatal, Jean Paul Prates, foram aprovados para um mandato de dois anos. A proposta será submetida agora à assembleia-geral de acionistas, prevista para 27 de abril.

Segundo o Relatório Agregado das Empresas Estatais Federais (RAEEF) de 2022, que traz informações sobre o exercício de 2021, a remuneração anual da diretoria e do presidente da empresa ficou pouco acima de R$ 3 milhões por ano, equivalente a quase R$ 250 mil por mês se considerados salário fixo, gratificações, participação de lucros e resultados.

Se aprovado, o aumento será sobre a remuneração fixa. Hoje, o salário do presidente da Petrobras é por volta de R$ 116 mil. Com o reajuste, passaria para quase R$ 167 mil por mês. No comunicado ao mercado sobre a aprovação dos diretores, no fim da noite de quarta-feira, 22, a aprovação do aumento salarial foi omitida.

Procurada pela reportagem, a Petrobras confirmou a aprovação do reajuste salarial e afirmou que a remuneração fixa dos administradores da empresa “estava congelada desde 2016”.

Resultados

Segundo a estatal, a decisão “considerou os resultados positivos obtidos pela companhia e a defasagem da remuneração dos administradores em relação ao mercado”. A empresa menciona “pesquisas” apontando que a atual remuneração do presidente da Petrobras equivale a 19% da mediana da remuneração total anual de seus pares no mercado. No caso dos diretores, a remuneração atual equivaleria a 55% do que é recebido por pares de outras empresas.

A empresa ainda informou que a defasagem salarial de administradores ante o mercado foi ampliada nos últimos anos em função do congelamento da remuneração da diretoria, o que não ocorreu com o restante da força de trabalho, que teve sua remuneração atualizada ao longo do período. Entre 2017 e 2021, o corpo de funcionários da Petrobras teve os salários reajustados em 19,72%, segundo dados divulgados pelo governo.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.