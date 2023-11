Saiba como evitar golpes na Black Friday

A Black Friday, que neste ano cai no dia 24 de novembro, última sexta-feira do mês, já se consolidou como uma das datas mais importantes para o varejo brasileiro. O “esquenta”, com promessa de grandes descontos, começa cada vez mais cedo e os golpes também. Para quem pretende aproveitar a liquidação de novembro, sem se tornar vítima de golpistas nem ter prejuízos financeiros, é importante conhecer informações básicas sobre segurança digital.

“Na maioria dos casos, os criminosos tentam enganar as pessoas para roubar dinheiro ou dados sigilosos. É o que chamamos de golpes de ‘engenharia social’”, diz José Luiz Santana, chefe de cibersegurança do C6 Bank. “Eles exploram o desconhecimento e a fragilidade das vítimas, com mensagens falsas ou promoções muito vantajosas”, afirma o especialista, que dá outras dicas de como se proteger na temporada de descontos.

Um dos golpes virtuais mais comuns é o roubo de dados do cartão de crédito. Por isso, ao fazer compras online, o ideal é sempre priorizar o cartão virtual e não o físico. O cartão virtual é mais seguro, porque a numeração ou o código de segurança são temporários, impedindo que o cartão seja utilizado após determinado período. Assim, se as informações caírem nas mãos erradas, os dados de compra estão protegidos.

“Também é importante reforçar que a senha do cartão é pessoal, intransferível e é a principal barreira de segurança para transações na conta, por isso, nunca deve ser compartilhada com terceiros, seja de forma online, seja pessoalmente”, afirma Santana.

Nas compras online, deve-se evitar o uso de redes de wi-fi públicas e não salvar as informações do cartão no site ou navegador. É preferível digitar os dados a cada compra.

Sinal de alerta

Segundo o especialista do C6 Bank, ofertas vantajosas demais são um sinal de alerta para fraudes. Ao se deparar com um preço muito mais baixo do que o usual, é recomendável comparar o valor nos concorrentes e verificar se o site é confiável.

“Muitos golpistas simulam sites de lojas famosas para enganar os consumidores. Na dúvida, é melhor não comprar e deixar passar uma oportunidade do que cair em um golpe”, diz José Luiz Santana.

Envio de e-mails e mensagens com anúncios de ofertas urgentes e com prazo limitado para a compra é outro artifício usado pelos golpistas.

A dica é sempre buscar a promoção em questão no site oficial da loja, além de não clicar em links duvidosos, enviados por autores desconhecidos e compartilhados com muita frequência em aplicativos de mensagem, como o Whatsapp. Após finalizar uma compra, também é importante acompanhar as etapas de confirmação junto ao banco.

O C6 Bank, por exemplo, envia alertas para os clientes todas as vezes que uma compra ou transação é realizada. Caso uma compra não seja reconhecida, a orientação é entrar em contato com o banco imediatamente e cancelar o cartão.