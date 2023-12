Saiba como decidir a hora certa de dar mesada para um filho

A hora mais adequada para começar a dar mesada é uma dúvida recorrente entre os pais. Geralmente, ela é introduzida como uma ferramenta para ensinar princípios financeiros e promover a autonomia e o amadurecimento financeiro. Mas a decisão de dar mesada a um filho pré-adolescente ou adolescente pode variar de acordo com o contexto, cultura familiar, circunstâncias financeiras e crenças dos pais ou responsáveis em relação à temática.

“Não existe uma idade exata apropriada para começar a dar mesada aos filhos, apesar de muitos pais considerarem começar a dar entre 10 e 12 anos, pois nessa idade os filhos começam a compreender mais sobre alguns conceitos financeiros básicos, ter mais responsabilidades e podem, pela maturidade cognitiva, desenvolver maior autonomia. Mas alguns pontos importantes devem ser trabalhados com as crianças a partir do momento em que os responsáveis resolvem dar mesada”, esclarece Helen Mavichian, psicoterapeuta infantojuvenil.

De acordo com ela, essa pode ser uma oportunidade para ensinar aos pré-adolescentes e adolescentes conceitos financeiros importantes, como poupança, orçamento, gastos responsáveis, a diferença entre necessidades e desejos e a habilidade de gerenciar recursos, mostrando o valor do dinheiro e importância da economia. Uma educação financeira feita desde cedo, de forma consciente, com um diálogo aberto e participativo é essencial para que, no futuro, os filhos tenham uma relação madura e responsável com o dinheiro, o que sustenta a independência financeira na fase adulta.

“Ao receber uma mesada, as crianças e adolescentes têm a chance de tomar decisões financeiras por conta própria, mesmo que pequenas e simples podem promover autonomia e auxiliar no desenvolvimento do senso de responsabilidade mais aguçado. É importante lembrar que a quantia e periodicidade devem ser adaptadas à idade, necessidades e maturidade dessa criança ou adolescente. É normal que os jovens cometam erros financeiros ao administrar sua própria mesada. No entanto, esses erros podem servir como oportunidades de aprendizado, desde que os pais estejam dispostos a orientar e discutir as consequências”, complementa.

No consultório, Helen aponta que é possível perceber como algumas crianças demonstram mais interesse ao falar sobre dinheiro e valores dos materiais. Ela conta que alguns pacientes chegam até a questionar qual o valor de um jogo ou um brinquedo que está na sala de atendimento. Ou seja, a maioria das crianças com a curiosidade mais aflorada quando se trata de finanças, provavelmente já recebe mesada ou tem um contato maior com dinheiro, conversa com os responsáveis e cuidadores sobre ou até mesmo vê seus pais pagando contas e ensinando-os sobre o valor monetário dos produtos. “Manter a comunicação aberta com o seu filho é sempre essencial, em todas as situações e áreas da vida. Se demonstrar disponível e ser uma figura de acolhimento é muito necessário para que sua criança e adolescente saibam que podem contar com você como responsável para ajudá-los e ensiná-los”, conclui Helen.

EDUCAÇÃO FINANCEIRA. Quanto mais cedo for o contato com o mundo das finanças, mais fácil será o entendimento sobre a importância da economia e dos investimentos para o futuro.

O empresário e investidor imobiliário Wagner Nolasco, que tem mais de 20 anos de experiência no mercado americano, ensina seus clientes a fazerem um planejamento de aquisição de imóveis para que eles consigam, ao se aposentar, ter uma renda recorrente de aluguel. Ele lamenta o fato da educação financeira não ser tão presente dentro das escolas como deveria.

“Minha filha mais nova tem 10 anos e a minha filha mais velha agora tem 13. Cada uma delas já tem suas respectivas casas de investimento e já têm certo entendimento. Cabe aos pais ajudar suas crianças a terem esse primeiro momento, o primeiro investimento e depois trabalhar na educação financeira para que eles possam dar continuidade”, disse o investidor.