Safra 2018 tem revisão para baixo em dezembro em soja, milho e trigo, diz IBGE

A safra nacional de soja este ano será ligeiramente menor que o previsto em 2018, segundo o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola de dezembro, divulgado nesta quinta-feira, 10, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em relação ao estimado em novembro, houve redução nas produções de soja (-0,1%), milho 1ª safra (-0,5%), milho 2ª safra (-0,6%), mandioca (-2,5%), trigo (-6,7%) e batata-inglesa 1ª safra (-8,0%).

Em compensação, as estimativas de produção do ano passado cresceram no último mês de 2018 para as lavouras de sorgo (10,9%), uva (9,7%), batata-inglesa 3ª safra (3,4%), batata-inglesa 2ª safra (3,0%) e café canephora (1,2%).

Em termos absolutos, os destaques positivos ficaram com o sorgo (220.901 toneladas), uva (141.106 toneladas), batata-inglesa 2ª safra (34.879 toneladas), a batata-inglesa 3ª safra (34.100 toneladas) e o café canephora (10.896 toneladas).

As maiores perdas de novembro para dezembro ocorreram na soja (-94.014 toneladas), milho 1ª safra (-125.165 toneladas), batata-inglesa 1ª safra (-141.804 toneladas), milho 2ª safra (-363.231 toneladas), trigo (-378.959 toneladas) e mandioca (-500.066 toneladas).

2019

A safra agrícola brasileira em 2019 será 2,3 milhões de toneladas maior do que o previsto há um mês. A produção totalizará 233,4 milhões de toneladas de grãos, puxada por avanços no cultivo de soja e de milho, apontou Carlos Alfredo Guedes, gerente do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola no IBGE.

O terceiro prognóstico da produção agrícola brasileira prevê que a safra de soja será 0,8% maior em 2019 do que a de 2018, enquanto a de milho crescerá 8,4%. A produção de algodão herbáceo deve aumentar 6,6% este ano.

Em contrapartida, a safra de arroz será 4,8% menor que a de 2018, e a de feijão encolherá 3,0%.