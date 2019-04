Sabesp vai reajustar tarifa de água e esgoto em 4,7242%

A Sabesp informou na quarta-feira, 10, que a Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (Arsesp) autorizou a aplicação de um reajuste anual de 4,7242% sobre as tarifas de água e esgoto vigentes. As novas tabelas tarifárias serão publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo nesta quinta-feira, 11, e passarão a vigorar a partir de 11 de maio.

Conforme fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o índice de reajuste tarifário de 4,7242% resultou dos seguintes componentes: variação de 4,5754% do IPCA entre março de 2018 e março de 2019; desconto de 0,6920% referente ao fator de eficiência (Fator X, no jargão do setor); e ajuste compensatório de 0,8408% referente a erros e imprecisões no cálculo de alguns parâmetros do Índice de Reposicionamento Tarifário (IRT) do ciclo 2017-2020, no âmbito da 2ª Revisão Tarifária Ordinária (RTO).

De acordo com comunicado da Arsesp, com o reajuste, as tarifas na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) para um consumo de até 10 m³ de água sobem de R$ 8,48 para R$ 8,88 na categoria residencial social; de R$ 25,00 para R$ 26,18 na categoria residencial normal; e de R$ 50,20 para R$ 52,57 nas categorias comercial, industrial e pública.

Estão fora deste reajuste os municípios de Lins, Iperó, Santa Isabel e Santa Branca.