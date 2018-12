Rússia aceita cortar oferta de petróleo em 200 mil barris diários, dizem fontes

A Rússia concordou em reduzir sua produção de petróleo em 200 mil barris por dia, como parte do segundo dia de negociações da Opep+, em Viena, para restringir a oferta do grupo, segundo fontes com conhecimento do assunto. A Opep+ é formada pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e por aliados que não integram o cartel, incluindo a Rússia.

Mais cedo, o ministro de Energia saudita, Khalid Al-Falih, reiterou que estava cético quanto à possibilidade de a Opep chegar a um acordo com seus aliados.

Ontem, al-Falih disse que a Opep+ iria discutir um corte total de cerca de 1 milhão de barris diários. Com informações da Dow Jones Newswires.