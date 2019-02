Rogério Marinho volta a defender que reforma da Previdência ataca privilégios

O secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, usou sua conta no Twitter para defender a reforma da Previdência. “Na #NovaPrevidência, todos vão contribuir. O rico vai se aposentar na mesma idade do pobre. E quem ganha menos pagará menos”, escreveu o secretário.

Marinho tem enfatizado que a reforma tem um caráter mais justo que o sistema atual, por propor regras iguais para funcionários públicos, privados e também políticos.

Mais cedo, em entrevista à rádio CBN, criticou “corporações” que se opõem ao projeto apresentado pelo governo nesta quarta-feira, 20, ao Congresso.

“As corporações constroem narrativas para preservar o status quo atual. A quem interessa a manutenção dessa estrutura onde poucos ganham tanto e tantos ganham tão pouco? A nova Previdência demonstra de forma cabal o que são esses privilégios e ataca no cerne esse processo”, defendeu Marinho.

Ainda no Twitter, o secretário voltou a ressaltar que “as novas regras impactarão a camada privilegiada, que ganha mais e se aposenta mais cedo”.