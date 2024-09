Rodovias paulistas da CCR terão pedágios de autoatendimento com pagamento por aproximação - O Liberal

Parte das rodovias estaduais de São Paulo administradas pelo Grupo CCR terá, a partir da próxima semana, praças de pedágio com cabines de autoatendimento. A alternativa, segundo a CCR, faz parte da estratégia que busca eliminar o uso do dinheiro nas praças de pedágio até 2026.

O autoatendimento permite ao motorista efetuar o pagamento por meio de celulares, relógios ou cartões com tecnologia NFC (por aproximação).

Ao chegar à cabine, o valor é exibido na tela, permitindo que o motorista finalize o pagamento com a aproximação. Na avaliação da CCR, o modelo torna a cobrança mais rápida, colaborando para o fluxo das vias.

A meta é instalar o sistema, ao longo dos próximos meses, em 54 cabines, sendo 32 na CCR AutoBAn e 22 na CCR SPVias.

A primeira praça de pedágio da CCR AutoBAn a receber a nova tecnologia será a de Campo Limpo, na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348).

Já a implantação inicial na CCR SPVias ocorrerá na praça de Quadra, na Rodovia Castello Branco (SP-280). No primeiro momento, as cabines atenderão somente veículos leves.

“A nossa meta de eliminar o uso do dinheiro nas praças de pedágio faz parte de uma agenda mais ampla do Grupo CCR de melhorar a experiência para o nosso cliente. Os números mostram que há uma mudança no seu comportamento, e estamos incentivando esse movimento com inovação e tecnologia”, afirma o presidente da CCR Rodovias, Eduardo Camargo.

Dados da CCR apontam que, em julho deste ano, o uso de cartão nos pedágios de vias administradas pelo grupo superou o dinheiro pela primeira vez. No mês em questão, os pagamentos em espécie corresponderam a 13,17% do total, contra 13,45% com cartão. Outros meios eletrônicos de pagamento, como as tags e o sistema free flow (RIO-SP), de leitura de placa dos veículos, responderam pelo restante.

A CCR Rodovias já instalou 61 cabines de autoatendimento em suas rodovias federais, sendo 24 na CCR ViaSul (RS); 17 na CCR RioSP; 16 na CCR ViaCosteira (SC), e quatro na CCR ViaLagos (RJ), que foi a primeira concessão do Grupo a receber a tecnologia, em 2021.