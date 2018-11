Roberto Castello Branco viaja ainda nesta segunda-feira para Brasília

O futuro presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, viaja a Brasília ainda nesta segunda-feira, 19, informou a assessoria de imprensa da Fundação Getúlio Vargas (FGV), sem dar detalhes sobre a agenda que cumprirá na capital federal.

Nesta segunda-feira, a assessoria de imprensa do futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou a indicação de Castello Branco para o comando da estatal, antecipada no domingo pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Economista, com pós-doutorado pela Universidade de Chicago, Castello Branco já ocupou cargos de direção no Banco Central e na mineradora Vale. Atualmente, é diretor no Centro de Estudos em Crescimento e Desenvolvimento Econômico da FGV, no Rio.