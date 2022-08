Risco de recessão não impedirá ação contra inflação, diz dirigente do Fed

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Minneapolis, Neel Kashkari, notou que “talvez” os Estados Unidos entrem em recessão no futuro próximo. No entanto, questionado durante sessão organizada pelo Instituto Aspen, o dirigente afirmou que tal risco não o impedirá de “fazer o que for preciso” para controlar a inflação.

Sem poder de voto nas decisões monetárias, Kashkari frisou que ele e seus colegas estão unidos e comprometidos levar a inflação à meta de 2% nos Estados Unidos.

Elei disse que “talvez os Estados Unidos estejam em um regime de alta pressão, consistente com inflação acima de 2%”. “Se for esse caso, o Fed terá mais trabalho”, afirmou.

Kashkari observou que, caso o potencial de oferta do país esteja abaixo do esperado, o banco central norte-americano terá que lidar mais com o lado da demanda para controlar preços e encontrar equilíbrio.