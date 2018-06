Reunião da ANTT com caminhoneiros pode ser prolongada durante fim de semana

A reunião dos caminhoneiros com a área técnica da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) deverá durar todo o dia e poderá ser prolongada no final de semana. Segundo a agência reguladora, a ideia é concluir uma revisão da tabela editada no último dia 30.

A nova versão, que deverá estar pronta no início da próxima semana, entrará em vigor, mas será também submetida a audiência pública.

Na audiência, que deverá durar de 30 a 45 dias, o tema tabelamento de frete será discutido com os interessados, que poderão apresentar contribuições.