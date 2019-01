Reunião com argentinos tratou de um novo olhar sobre Mercosul, diz ministra

Acabou na manhã desta quarta-feira, 16, o a reunião no Ministério da Economia com autoridades argentinas, prévia à visita de Estado do presidente Maurício Macri ao Brasil. No final da reunião, a ministra da Agricultura, Teresa Cristina, disse apenas que, no encontro, foi tratado somente sobre “um novo olhar” sobre o Mercosul.

O ministro Paulo Guedes, quando provocado pela imprensa sobre se o bloco seria uma prioridade para o governo, apenas sorriu e não respondeu aos jornalistas.

No dia do resultado da eleição de Jair Bolsonaro, Guedes se irritou com a insistência de uma jornalista argentina que repetia essa pergunta. Na ocasião, o ministro disse que o Mercosul não era uma prioridade.

Dentre as autoridades, participaram da reunião com Guedes e Teresa Cristina o ministro da Fazenda argentino, Nicolás Dujovne, e o ministro da Produção e Trabalho do país, Dante Sica.