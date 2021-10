Retomada pós Covid-19 aumenta número de vagas de trabalho em Portugal

09 out 2021 às 10:16 • Última atualização 09 out 2021 às 10:19

Pesquisa do Instituto do Emprego e Formação Profissional aponta que, no momento, há mais de 23 mil vagas de empregos abertas no País

Relatada pelo canal TVI 24, da rede de televisão portuguesa, o levantamento do IEFP de Portugal mostra que há mais de 23 mil vagas de empregos sem pessoas cumprindo os requisitos necessários para contratação. Especialistas locais apontam ainda que essa situação não acontece desde 2017, quando o destino entrou na mira dos brasileiros que buscavam pela imigração para a Europa. O canal ainda fez menção ao fato de haver menos imigrantes em Portugal, devido a pandemia.

Para Cesar Damião, CEO da Global Trust, empresa que presta consultoria no segmento de investimentos imobiliários em Portugal, esse é mais um motivo para investir no Golden Visa, que beneficia compradores de imóveis com valor a partir de € 500 mil, em troca da autorização de residência permanente. “Uma das grandes preocupações quando o assunto é imigração, é a questão do emprego. Portugal é um País repleto de oportunidades e a maioria dessas vagas são em construção civil e restaurantes. Mas também há diversas vagas em hotelaria e tecnologia, que vêm crescendo muito na região. Com as mudanças do parlamento para o programa Golden Visa, estamos na reta final para quem quer comprar seu imóvel em Lisboa, Algarve, Porto e demais áreas do litoral”, explica o especialista.

A rede de televisão portuguesa disponibilizou ainda o site, visando que mais pessoas possam ter acesso para cadastrar seus currículos e quem sabe ter a oportunidade de trabalhar na Europa. “Nossa intenção é justamente ajudar aqueles que têm interesse em imigrar, mas ajudar de forma efetiva com a chance de conseguir um emprego e maior segurança de estar no país”, finaliza Cristina Maya, apresentadora do canal TVI 24.