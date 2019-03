‘Resultado do leilão é excelente, supera expectativa do governo’, diz ministro

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, afirmou nesta quinta-feira, 28, que o leilão da Ferrovia Norte-Sul, marcado por um ágio de mais de 100% oferecido pela empresa Rumo, superou as expectativas do governo. Segundo ele, esse já é o terceiro certame seguido em que as expectativas são superadas e frisou que essa é uma sinalização de “confiança na condução econômica do governo e no Brasil”.

Segundo Freitas, o leilão da ferrovia Norte-Sul é o “primeiro passo” da retomada dos investimentos no setor ferroviário. “Existe um plano ferroviário no Brasil e a ferrovia Norte-Sul é só o primeiro passo”. Ele disse ainda que a ligação entre os portos de Itaqui e de Santos, que será permitida por meio do trecho concedido nesta quinta, é fundamental por ser a “espinha dorsal brasileira”.