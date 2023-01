Resolução para novo ano: morar sozinho

A meta de sair da casa dos pais e finalmente ter sua independência morando sozinho faz parte das resoluções de ano novo de boa parte dos jovens adultos. Para isso, é necessário planejamento e controle dos gastos domésticos para evitar o endividamento nessa nova etapa de vida.

Antes de efetivamente passar a morar sozinho, é necessário a busca da autonomia financeira, ponto primordial para independência e capacidade de arcar com os custos de uma moradia.

A estimativa dos gastos que o jovem terá morando sozinho faz parte do planejamento financeiro – Foto: KMPZZZ_adobe stock

Oito em cada 10 pessoas que moram sozinhas não se planejaram financeiramente para viveram só e morar sozinho contribuiu para o endividamento de 34% delas, de acordo com pesquisa realizada pelo SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) Brasil e pela CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas) em 2017.

“A busca por morar sozinho entende-se que ele [jovem] terá mais liberdade mas, junto com isso, mais responsabilidade”, disse o professor de economia da PUC (Pontifícia Universidade Católica) de Campinas, Roberto Brito.

Para o economista, também é necessário o preparo psicológico, já que neste novo momento de vida o indivíduo terá que ter maturidade para arcar com as responsabilidades da independência.

A estimativa dos gastos que o jovem terá morando sozinho faz parte do planejamento financeiro e pode ser um fator decisivo para a mudança, de acordo com Roberto.

Inicialmente é necessário o entendimento dos rendimentos daquela pessoa e, depois, traçar qual seria a distribuição de gastos, incluindo os fixos, como aluguel e plano de saúde, e variáveis, gastos que não são constantes. A organização financeira em relação às contas vai depender fundamentalmente do volume da renda e o padrão de gastos do indivíduo, de acordo com o professor.

Para gastos em moradia, incluindo aluguel ou financiamento e condomínio (caso haja), deve ser destinado no máximo 30% do salário. “Caso contrário isso pode colocar maior parte das pessoas numa dificuldade financeira”, disse o economista.

Cerca de 5% a 10% da renda deve ser destinada aos gastos conhecidos como “utilidades”, que incluem água, energia, internet e tudo o que é considerado fundamental na casa. As despesas com saúde tomam cerca de 20%, assim como os gastos para alimentação. Para lazer, 10%. Os restantes 10% são para gastos livres ou poupança.

Entre os entrevistados do SPC, 66% alegam que não fazem controle efetivo dos gastos domésticos, ponto considerado importante e relevante por Roberto. Para ele, toda forma de organização é válida, desde aplicativos gratuitos de finança, planilhas digitais, ou até mesmo “a boa e velha agenda”.

De acordo com o professor, as contas, estando ‘claras’ facilitarão a vida desses jovens adultos.