Economia Resolução do Diretório Nacional do PT defende ‘recuperar a Eletrobras’

O Partido dos Trabalhadores (PT) divulgou nesta quinta-feira, 16, a resolução do Diretório Nacional em que defende “recuperar a Eletrobras”, privatizada pelo governo do ex-presidente da República Jair Bolsonaro. O documento serve como orientação para a postura dos filiados.

As críticas à desestatização da empresa foram vocalizadas nas últimas semanas pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann.

De acordo com Lula, a Advocacia-Geral da União (AGU) vai entrar na Justiça contra cláusulas do processo de privatização da Eletrobras, chamado por ele de “leonino”.

O presidente citou a trava para a reestatização da empresa, que exige o pagamento do triplo da maior cotação do papel alcançada em dois anos para fazer uma oferta pelas ações ordinárias.

Na resolução, o PT diz ser imperativo elevar a taxa de investimentos públicos e privados para avançar com o que chama de “reindustrialização nacional de novo tipo”. “Faz parte desse esforço o desafio de reverter a desnacionalização do nosso parque produtivo e modernizá-lo. Recuperar a Eletrobras, patrimônio do povo brasileiro, para voltar a servir como âncora para a garantia da segurança energética e oferta universal de energia elétrica à sociedade brasileira”, afirma o texto.

Pela trava criticada por Lula, contudo, o governo teria de pagar R$ 161,7 bilhões para retomar o controle da Eletrobras, segundo cálculos da Associação dos Empregados da Eletrobras (Aeel).