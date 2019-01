Renault deve escolher substituto de Ghosn nesta quinta-feira

O Conselho de Administração da Renault vai se reunir nesta quinta-feira para escolher o substituto de Carlos Ghosn na presidência do colegiado e da empresa. Ghosn está preso no Japão desde o dia 19 de novembro sob a acusação de ter informado por vários anos rendimentos menores do que deveria em declarações da japonesa Nissan, que é parceira da Renault. O executivo brasileiro nega as acusações japonesas.

A expectativa é que o encontro nomeie Jean-Dominique Senard, da Michelin, para liderar o Conselho de Administração e o executivo da empresa Thierry Bolloré como presidente.

Inicialmente, a Renault manteve o executivo brasileiro na liderança, nomeando substitutos temporários. Mas o governo da França, importante acionista da empresa, pressionou pela substituição permanente.

O ministro de Finanças da França, Bruno Le Maire, disse ontem, em Davos (Suíça), onde ocorre o Fórum Econômico Mundial, que a consolidação entre Renault e Nissan deve ser a “prioridade absoluta” da nova liderança da montadora francesa. Fonte: Associated Press.