Economia Relatório do Orçamento incorpora projeção de déficit primário de R$ 79,3 bi

O relatório do Orçamento de 2022, apresentado pelo deputado Hugo Leal (PSD-RJ), incorporou uma projeção de déficit primário de R$ 79,3 bilhões em 2022. É uma estimativa menor do que a última projeção divulgada pelo governo do presidente da República, Jair Bolsonaro, de déficit de R$ 95 bilhões para o Governo Central em 2022.

A projeção do relator considera uma combinação entre o aumento da receita reestimada pelo Congresso Nacional e a abertura de margem fiscal com a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios.

O relatório deve ser votado ainda nesta segunda-feira, 20, pela Comissão Mista de Orçamento (CMO) e pelo plenário do Congresso.