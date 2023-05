Economia Relatório do IIF dez que inflação na zona do euro é por problema na oferta, e não na demanda

De acordo com relatório publicado pelo IIF (Instituto de Finança Internacionais, na sigla em inglês), o aumento acentuado da inflação na zona do euro é um resultado de choque de oferta, e não de demanda. O caso mais recente da guerra na Ucrânia aumentou ainda mais a inflação na região.

O IFF recomenda cautela para o Banco Central Europeu (BCE) nos próximos aumentos da taxa básica de juros do bloco.

Segundo o relatório, as condições financeiras da zona do euro estão mais apertadas do que em outros países que lidam com inflação alta, como os Estados Unidos.

A análise do instituto aponta também que a alta na inflação da zona do euro se assemelha à que vimos nos EUA meses atrás, e que tal qual nas terras americanas, a pressão inflacionária tende a diminuir na Europa, com seis meses de atraso.

Caso a inflação siga caindo nos EUA, isso deve permitir que o BCE faça uma pausa no aperto monetário nos próximos meses.