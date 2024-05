Economia Relatório do BCE diz que avanço salarial deve continuar elevado em 2024 e com perfil irregular

O avanço salarial da zona do euro deve continuar elevado em 2024 e com perfil irregular, avalia o Banco Central Europeu (BCE), em relatório trimestral divulgado nesta quinta-feira, 23. Conforme os dados atualizados, as negociações de avanço salarial subiram a 4,7% no primeiro trimestre de 2024, acelerando em relação aos 4,5% registrados no quarto trimestre de 2023.

O BCE também aponta que o crescimento dos salários gerais, medido pela remuneração por empregado, atingiu 5,2% em 2023, sua maior taxa anual desde o início do euro.

O relatório atribuí o forte avanço salarial ao nível elevado da inflação no bloco.

No entanto, o BCE nota que ferramentas de rastreamento dos salários na zona do euro demonstram moderação nas pressões salariais desde 2023, sinalizando possível arrefecimento ao longo deste ano.