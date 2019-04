Relatoria da reforma da Previdência na Comissão Especial fica com o PSDB

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), anunciou o deputado Marcelo Ramos (PR-AM) como presidente da comissão especial da reforma da Previdência na Casa e Samuel Moreira (PSDB-SP) como relator da proposta no colegiado.

A decisão foi tomada em conjunto com líderes do governo, MDB, PR, PSDB, PSD, PRB, Novo e PTB e foi anunciada após reunião com o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho.

“Espero que o relator possa construir um processos de voto ouvindo e colocando esses parlamentares com uma participação de forma efetiva, até porque uma votação dessa é uma construção bem coletiva, e, não, individual”, declarou Maia.

A líder do governo no Congresso, Joice Hasselmann (PSL-SP), disse que “é importante democratizar o espaço na Comissão Especial, ficar só com PSL não agradaria”. Ela afirmou que a intenção é levar o projeto à votação no plenário da Câmara antes do recesso do meio do ano.