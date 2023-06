Relator evita cravar data e indica que relatório da tributária depende de reunião com Estados

O relator da reforma tributária na Câmara, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), indicou nesta terça-feira, 20, que a divulgação do relatório da proposta depende do resultado da reunião de quinta-feira, 22, com os governadores. O encontro foi chamado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para que se tente chegar a um consenso sobre o texto. Havia uma expectativa de que o substitutivo que deve ir a plenário na primeira semana de julho fosse divulgado ainda na quinta, mas o relator evitou cravar a data.

“O texto nós estamos trabalhando. No fim de semana, eu conversei com governadores, com secretários de Estado de Fazenda. Ontem, estive em Vitória com o governador Renato Casagrande”, disse Aguinaldo a jornalistas, após participação em evento organizado pelo presidente do Conselho Nacional do Sesi, Vagner Freitas de Moraes, e pelo Correio Braziliense. “Estamos finalizando o texto. Vamos fazer essa avaliação da data de divulgação do texto a partir das discussões de quinta, com governadores. Eu posso dizer que de minha parte, se dependesse de mim, já teria apresentado o texto”, emendou Ribeiro.

O relator afirmou que é importante fazer as últimas discussões com os entes federativos, o que é o objetivo da reunião organizada por Lira na quinta. “Estamos perto”, enfatizou.

Aguinaldo participou nesta terça de uma reunião do Colégio de Líderes da Câmara e disse que apresentou às lideranças partidárias os principais pontos da reforma.