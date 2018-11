Relator da reforma tributária, Hauly diz aguardar sugestão de equipe de Bolsonaro

Após abordar o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, na cerimônia de 30 anos da Constituição, o deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR), relator da reforma tributária, disse “estar conversando” com Guedes sobre uma possível reunião para discutir sua proposta. Hauly, que não conseguiu se reeleger, destacou que permanece como relator até 31 de janeiro. “Minha proposta está pronta e negociada, mas está aberta, aguardando as sugestões da equipe do Bolsonaro. Afinal de contas eu sou o relator até 31 de janeiro”, destacou.

Hauly voltou a defender sua reforma, que criaria um Imposto sobre Valor Agregado (IVA) e extinguiria tributos como ICMS, ISS, IPI, PIS e Cofins: “A nossa proposta é a única que está negociada com toda sociedade (confederações de empresários e trabalhadores, municípios, Estados, partidos políticos e suas lideranças). As demais propostas por enquanto não têm a aceitação nacional como a que está no nosso relatório”.