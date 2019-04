Relator da reforma da Previdência espera aprovação do texto nesta terça

O relator da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, Marcelo Freitas (PSL-SP), afirmou que até as 13h30 desta terça-feira, 23, haverá uma decisão sobre o parecer da proposta no colegiado.

Pela manhã, disse o relator, o secretário de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, fará reuniões a partir das 8h30 com líderes do Centrão para as últimas negociações em torno do parecer.

“A gente espera que esse acordo seja feito olho no olho e que as coisas possam se finalizar da melhor maneira possível”, declarou Freitas após reunião com o líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo (PSL-GO). “Aí, se tivermos realmente o apoio de todos os partidos aliados, eu não tenho dúvida nenhuma de que iremos votar amanhã, e amanhã realmente o relatório será aprovado”, completou.

A reunião da comissão está agendada para as 14h30. Freitas declarou que ainda não há decisão sobre se haverá realmente alteração no relatório, mas voltou a admitir que alguns pontos podem ser retirados da proposta, desde que não desidratem a reforma na CCJ.

“Acredito que o prazo fatal será aproximadamente uma hora antes da reunião, então 13h30 é um prazo fatal para que a gente apresente o voto na Comissão de Constituição e Justiça e ter uma posição clara nesse sentido”, disse o relator.

Freitas falou em aliar um parecer técnico com os acertos políticos que o governo está fazendo. “Nós temos toda cautela necessária para manter um relatório técnico e, dentro desse critério técnico, buscar aliar o critério política que atenda aos interesses dos partidos aliados sem obviamente sem ferir o texto essencial da proposta.”

