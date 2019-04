Relator da Previdência diz que na terça-feira fará leitura do relatório

O relator da proposta de reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Marcelo Freitas (PSL-MG), disse que fará a leitura do relatório na próxima terça-feira (9) para votar o parecer entre os dias 16 e 17, depois de dois dias de vista.

Ele disse que fará um relatório técnico e que abordará limites constitucionais da reforma. “Enfrentamos no relatório prévio todas as questões levantadas pelos colegas e iremos enfrentar nessa comissão eventuais limites ao poder da emenda”, afirmou.

O relator disse que é inquestionável que o Brasil precisa da reforma da Previdência e que o ministro da Economia, Paulo Guedes, recebe o apoio integral do PSL para as mudanças. “Sou delegado da Polícia Federal e me aposentaria aos 48 anos, não acho razoável. Me disponho a esse sacrifício em favor da coletividade”, afirmou, aplaudido pelos outros deputados.