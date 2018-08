Reino Unido não quer “Brexit” sem acordo, diz ministro de Comércio

O ministro de Comércio do Reino Unido, Liam Fox, disse hoje à CNBC que o quadro econômico de seu país é estável e que não quer que o “Brexit” – processo de retirada dos britânicos da União Europeia – ocorra sem um acordo.

Fox, que está em Cingapura, comentou à emissora americana que a eventual saída do Reino Unido da UE sem um acordo que regule comércio e outras questões não é de interesse de ninguém.

“Não queremos que não haja acordo. Queremos que haja um bom acordo, mas nossos parceiros europeus precisam entender que, se não conseguirmos um bom acordo e tivermos de sair, sairemos”, afirmou Fox.

Recentemente, Fox havia dito ser provável que o Reino Unido não conseguiria chegar a uma acerto sobre o divórcio com a UE antes de deixar o bloco, em março de 2019. Na ocasião, Fox declarou que a “intransigência” de autoridades da UE está “nos levando para uma situação de não acordo”. Ele estimou as chances de um Brexit sem acordo em 60%.

Às 6h36 (de Brasília), a libra esterlina subia levemente, a US$ 1,2901, de US$ 1,2894 no fim da tarde de ontem.