Brasil e Mundo Reino Unido: Microsoft é alvo de investigação antitruste sobre parceria com startup de IA

Autoridades antitruste do Reino Unido estão avaliando se a parceria da Microsoft com a Inflection AI e a contratação de ex-funcionários representam uma ameaça à concorrência, na mais recente investigação sobre os laços da gigante da tecnologia com startups de inteligência artificial.

No início deste ano, a Microsoft contratou o cofundador da Inflection AI e quase todos os seus funcionários e concordou em pagar à startup cerca de US$ 650 milhões como parte de uma taxa de licenciamento para revender sua tecnologia.

A Autoridade de Concorrência e Mercados britânica disse que estava levando em conta se os laços da Microsoft com a Inflection AI deveriam ser considerados uma fusão de fato que poderia sufocar a concorrência no Reino Unido, com uma decisão inicial prevista para 11 de setembro.

“Estamos confiantes de que a contratação de talentos promove a concorrência e não deve ser tratada como uma fusão”, disse um porta-voz da Microsoft. “Forneceremos à Autoridade de Concorrência e Mercados do Reino Unido as informações necessárias para concluir suas investigações com rapidez.”

A Federal Trade Comission (FTC) dos EUA também já havia lançado investigação para saber se a Microsoft estruturou o acordo com a Inflection AI para evitar uma revisão antitruste do governo da transação. Fonte: Dow Jones Newswires.