Economia Reino Unido: Hunt promete ‘apoio irrestrito’ ao trabalho do BoE para reduzir a inflação

O ministro das Finanças do Reino Unido, Jeremy Hunt, afirmou que “não há alternativa” a não ser elevar juros para reduzir a inflação no país. Em vídeo divulgado pela Sky News, ele garante que o governo dá apoio “irrestrito” ao Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), enquanto “eles fazem seu trabalho para levar a inflação para baixo”. Hunt disse que o governo entende que há “pressão real” sobre pessoas e empresas, conforme os juros sobem. Por isso houve apoio fiscal para se enfrentar esse quadro, apontou, mas acrescentando que é preciso controlar a inflação para garantir crescimento no longo prazo.