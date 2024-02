Reino Unido entra em recessão após PIB encolher 0,3% no 4º trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido encolheu 0,3% no quarto trimestre de 2023 ante os três meses anteriores, de acordo com dados preliminares divulgados nesta quinta-feira, 15, pelo ONS, como é conhecido o órgão de estatísticas do país. O resultado frustrou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam estabilidade no período.

Como o PIB britânico já havia recuado 0,1% no terceiro trimestre ante o segundo, a economia do Reino Unido entrou em recessão no fim do ano passado.

Na comparação anual, o PIB do Reino Unido teve contração de 0,2% no quarto trimestre, informou o ONS. Neste caso, o consenso da FactSet era de alta de 0,3%. Em todo o ano de 2023, a economia britânica mostrou leve crescimento de 0,1% em relação a 2022.