Brasil e Mundo Reino Unido anuncia reforma em regras para mercado financeiro, com foco em grandes operações

A Autoridade de Conduta Financeira (FCA, na sigla em inglês), órgão regulador do Reino Unido, anuncia em comunicado nesta sexta-feira, 26, um pacote de medidas voltadas a fortalecer o mercado de capitais do país, bem como sua posição de centro financeiro “global e vibrante”. As propostas visam, em específico, reforçar os mercados de grandes operações (“atacadistas”).

Uma mudança apontada importante pela FCA é nas regras para estabelecer novas ofertas públicas de ações. As empresas terão de publicar um prospecto ao acessar pela primeira vez os mercados públicos, mas ele não será mais exigido para levantar mais capital, exceto em circunstâncias limitadas, diz o texto.

Segundo a entidade, as propostas garantirão que investidores tenham a informação necessária, mas ao mesmo tempo possam ser reduzidos de modo significativo os custos associados para levantar mais capital para as empresas.

A FCA diz também que realiza consultas sobre propostas para uma nova atividade de operação de uma plataforma de ofertas públicas. Isso geraria uma rota alternativa para empresas levantarem capital, para além dos mercados públicos, inclusive para investidores no varejo.