Reforma tributária não parece trazer simplificação, afirma presidente do Secovi-SP - O Liberal

Economia Reforma tributária não parece trazer simplificação, afirma presidente do Secovi-SP

O presidente do Sindicato da Habitação de São Paulo (Secovi-SP), Rodrigo Luna, afirmou nesta segunda-feira, 26, que a proposta de reforma tributária em discussão no Congresso não vai proporcionar a simplificação na apuração de impostos pelas empresas, além de gerar elevação da carga tributária para o mercado imobiliário.

“Não se discute a importância da reforma, que deve ajudar a dar fim ao manicômio tributário do País. Mas esperava-se a simplificação e a racionalização dos tributos, e não parece que é isso que está sendo feito”, declarou Luna, ao elencar os principais desafios para o setor na palestra de abertura da Convenção Secovi, principal evento do sindicato, com empresários e autoridades públicas.

Segundo Luna, o texto atual em análise gera risco de elevação da carga tributária para alguns segmentos do mercado imobiliário. “O texto atual, em alguns casos, vai dobrar a carga para o setor, uma temeridade”, disse. “Onde a indústria formal não chega, a informal chega e abre espaço para a criminalidade”, alertou.

Entre outros desafios, o presidente do Secovi citou a escassez de mão de obra e os riscos de elevação dos custos da construção.

Pelo lado positivo, Luna elogiou as recentes mudanças na legislação urbanística da cidade de São Paulo, com a revisão do plano diretor e da lei de zoneamento, que permitiram ampliar o adensamento nas regiões centrais.

Ele afirmou que, nos últimos 40 anos, a legislação acabou espalhando as pessoas pela cidade, mas essa lógica passou a ser revertida, com mais possibilidades de adensamento nas regiões centrais.