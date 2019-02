Reforma deve exigir contribuição de 40 anos para aposentadoria integral

A reforma da Previdência do presidente Jair Bolsonaro chega nesta quarta-feira ao Congresso Nacional tendo como principal fiador o ministro da Economia, Paulo Guedes. Segundo fontes que acompanham a negociação do texto que endurece as regras para se aposentar no Brasil, o presidente mexeu pouco na proposta apresentada pela equipe econômica. Concordou em manter o alcance das mudanças para todas as categorias da iniciativa privada e do setor público, incluindo militares e políticos, para barrar as resistências de grupos organizados que já se formam no Congresso em meio a uma base aliada ainda desorganizada na Câmara.

Foto: Marcos Corrêa / PR

Na versão do texto discutida até esta terça-feira, à noite, ficou definida a exigência de 40 anos de contribuição para que os segurados do INSS recebam 100% do salário de contribuição, desde que respeitado o teto do INSS (hoje em R$ 5,839 mil). O valor é o mesmo que está na minuta da proposta antecipada há duas semanas pelo Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado.

A regra só vale para os segurados que ganham acima de um salário mínimo. Eles teriam direito a 60% do benefício ao completar 20 anos de contribuição – que passaria a ser o tempo mínimo (hoje, é de 15 anos). A cada ano adicional, são conquistados mais 2 pontos porcentuais. Por exemplo, quem conseguir ficar 35 anos recolhendo para a Previdência, vai receber 90% do salário de contribuição. Para quem ganha o piso, nada muda, uma vez que o texto proíbe o pagamento de qualquer aposentadoria abaixo de um salário mínimo.

O governo já anunciou oficialmente que a idade mínima para aposentadoria na proposta será de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens. O prazo de transição será de 10 anos para homens e 12 anos para mulheres.

A proposta será levada à Câmara por Bolsonaro e Paulo Guedes. O governo fechou nesta terça um plano de comunicação que envolve uma força-tarefa de encontros separados, incluindo o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, e um grupo de governadores que negociam um novo socorro da União em troca de apoio.

O dia “D” da reforma começa com um encontro de Bolsonaro com parlamentares do seu partido, o PSL, e termina com um pronunciamento do presidente à nação de rádio e televisão. Na quinta-feira, Guedes vai a São Paulo para reuniões de apresentação do texto a sindicalistas, empresários e representantes do mercado financeiro. O pontapé inicial da reforma começa com otimismo em relação à sua aprovação, mas no Congresso já se espera uma desidratação do texto nas negociações e um prazo de pelo menos um ano para aprovação nas duas Casas.

A reforma da Previdência é considerada essencial para a sustentabilidade das contas públicas. Só no ano passado, o buraco para pagar os benefícios do INSS – sistema público que atende aos trabalhadores do setor privado – e do regime próprio dos servidores públicos, além do sistema dos militares, foi de R$ 290,3 bilhões.

Benefício abaixo do mínimo

Uma das medidas mais polêmicas da reforma da Previdência, a proposta de mudança nas regras do benefício assistencial para idosos de baixa renda deve ser alvo de negociações no Congresso Nacional, admitiu uma fonte do governo ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado. A avaliação, porém, é de que é preciso preservar o conceito central da nova regra, que é conceder um benefício “fásico” (em fases), com valores crescentes quanto mais idoso for o beneficiário.

Na minuta da reforma revelada pelo Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado a ideia era antecipar a idade de recebimento do benefício dos atuais 65 anos para 55 anos, mas com um valor menor, de R$ 500. Aos 65 anos, o cidadão de baixa renda passaria a receber R$ 750. Já aos 70 anos, caso tivesse conseguido contribuir por ao menos 10 anos, o benefício subiria a R$ 900.

A divulgação da minuta despertou a resistência dos parlamentares, que fazem forte oposição à ideia de desvincular esse benefício do salário mínimo. As críticas fizeram o governo lançar mão de um arsenal de informações para tentar convencê-los de que esse modelo já é adotado no resto do mundo. Os dados coletados pela área econômica indicam que a média dos benefícios assistenciais pagos por outros países fica em torno de 45% do salário mínimo.

Segundo uma fonte, a intenção é que o modelo de benefício assistencial fásico fique no texto para depois ser negociado no Congresso. O importante é preservar o conceito, já que a medida pretende antecipar o auxílio financeiro para quem enfrenta uma situação “realmente mais dura”. A intenção da equipe é permitir que o beneficiário possa usar o dinheiro para contribuir à Previdência e, no futuro, conseguir a aposentadoria.

Transição

As regras de transição também devem ser foco de resistência no Congresso, pois mexem diretamente nos interesses de quem está hoje no mercado de trabalho e não precisa cumprir idade mínima – em geral, são trabalhadores com carteira assinada e que recebem benefícios maiores.

Uma vantagem, segundo técnicos ouvidos pela reportagem, é a decisão do governo de lançar mais de uma opção de transição para os trabalhadores, de modo que eles escolham a melhor alternativa. Isso deve ajudar a desconstruir barreiras durante a proposta, embora explicar o mecanismo de cada uma das regras seja um desafio complexo.

A proposta de transição por pontos, que adapta a regra 86/96, usada hoje no cálculo do valor do benefício, como regra de acesso à aposentadoria, é mais branda em termos de economia gerada, mas pode ser uma fórmula aliada porque já vinha sendo defendida pelas centrais sindicais. Os pontos são obtidos pela soma da idade com o tempo de contribuição – na prática, quem trabalha por mais tempo acaba tendo uma espécie de “desconto” na idade.

Capitalização

Na proposta que vai ser enviada ao Congresso deve estar a previsão de criação do sistema de capitalização (modelo pelo qual as contribuições vão para uma conta individual para bancar os benefícios no futuro). Ele terá caráter obrigatório para os que vão entrar no mercado de trabalho.

Os trabalhadores devem poder usar parte do FGTS caso queiram para complementar a contribuição, sem prejuízo de outras fontes adicionais de contribuições de empregados e do trabalhador.

A capitalização é um dos pontos polêmicos da reforma da Previdência, mas conta com o apoio do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Em entrevista após a sua reeleição, Maia chegou a prever que a capitalização “passa fácil” na Casa.

Para conter as resistências, o governo decidiu incluir na PEC só a previsão legal para a capitalização, sem fixar prazo para que a regulamentação seja feita. A medida dá tempo para o governo trabalhar numa proposta bem azeitada. A estratégia será mostrar que o modelo de capitalização brasileiro será diferente do chileno, que passa por revisão depois que as aposentadorias ficaram menores do que a renda prevista inicialmente.

A capitalização deve ser feita em regime de contribuição definida. Isso significa que o valor da contribuição é acertado no ato da contratação do plano e o benefício que será recebido no futuro varia em função do valor das contribuições, do tempo em que foram feitas e da rentabilidade dos recursos.

Impacto

O Ministério da Economia confirmou na manhã desta quarta-feira que impacto da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da Nova Previdência entregue nesta data ao Congresso Nacional será de R$ 1,072 trilhão em dez anos. Considerando também o efeito de R$ 92,3 bilhões pelas mudanças para a aposentadoria dos militares, o impacto da reforma chegará a R$ 1,164 trilhão em dez anos.

De acordo com a apresentação da pasta, o impacto da PEC nos primeiros quatro anos será de R$ 168 bilhões. Já as mudanças para o regime dos militares teriam impacto de R$ 28 bilhões nos quatro primeiros anos. Com isso, o impacto total seria de R$ 189 bilhões no primeiro quatriênio de validade das medidas.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.