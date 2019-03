Reforma demanda união dos partidos, independente da posição política, diz Joice

Recém-indicada como líder do governo no Congresso, a deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) reafirmou que procurará a oposição para discutir um eventual apoio à aprovação da reforma da Previdência. Para ela, a pauta demanda união de todos os partidos independente da posição política.

A deputada indicou que já tem conversado com integrantes do PSB, PCdoB e PDT, e admitiu que pedirá voto até mesmo para o PT, partido que ela critica amplamente. “Que sejam nomes que entendam o momento do País, todos são bem-vindos. Vou pedir voto para todo mundo. Se precisar pedir para o PT, eu peço. Na pauta de costumes a gente briga, mas na Previdência, temos que ter união”, disse.

Para ela, o apelo dos governadores dos partidos de oposição serão importantes no convencimento das bancadas no Congresso. “Essa consciência no bolso dos governadores de oposição vai ser importante para trazê-los de alguma forma para cá e influenciar suas bancadas”, comentou.

Joice contou também que os líderes partidários, em reunião com o presidente Jair Bolsonaro na noite da terça-feira, o cobraram para que seja “o garoto-propaganda” da reforma e se empenhe mais na defesa da proposta nas redes sociais. Ela também afirmou que caberá aos “influencers digitais” do PSL, partido do presidente, usarem o alcance que possuem na internet para o convencimento da população. De acordo com ela, o presidente afirmou que está disposto a ouvir a todos. “Acho que um novo tempo se inicia na relação do Congresso com o Planalto”, disse.

Sem dar detalhes, Joice afirmou que a aprovação de novas regras para a aposentadoria “abrirá a porteira para uma pauta positiva na economia” e permitirá que novos projetos neste sentido sejam analisados pelo Congresso. A deputada destacou também que a base de apoio ao governo está em processo de construção na Câmara e no Senado e que os presidentes das duas Casas estão ajudando na consolidação.

A deputada também rejeitou a tese de que sua indicação pode ofuscar o trabalho do líder do governo na Câmara, major Vitor Hugo (PSL-GO). “Pelo contrário, vamos trabalhar em conjunto”, comentou.

Joice afirmou que eles terão um almoço na quinta-feira, 28, para afinar o trabalho em dupla.